Vilagarcía será parada del tren que une Vigo con Cataluña o Aragón

Interior de la estación de tren de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Renfe reorganiza, a partir del 7 de abril, los servicios asociados a la línea del Miño, con el objetivo de optimzar las conexiones y adaptarlas a necesidades operativas.

El Alvia Transversal fijará su origen y desitno en la estación viguesa de Urzáiz, circulando por Santiago de Compostela y con nuevas paradas en Vilagarcía y Pontevedra. De esta manera, la localidad arousana sumará a sus conexiones directas diferentes puntos de Galicia, así como León, Aragón y Cataluña. Con esta última comunidad también mantendrán, desde esa fecha, la conexión las personas que viajen desde A Coruña, mediante un enlace en la estación de Santiago.

Estas modificaciones coincide con los trabajos de mejora que se están realizando para la nueva estación de la ciudad herculina, así como las que se ejecutan también entre Redondela y Guillarei. Por este motivo, y para garantizar la continuidad del servicio, Renfe modifica la operativa ferroviaria diaria, adaptándola a la situación actual, según explican en un comunicado. Implica una nueva frecuencia, a través de un Regional, diaria entre Vigo Guixar y Ponferrada, en cada sentido, así como otras modificaciones puntuales.

Venta de billetes

Los billetes y toda la información de las paradas intermedias del Regional ya están disponibles, mientras que los de Alvia Transversal se podrán consultar, en breve, a través de los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, app, en el teléfono 912320320 y en la web.