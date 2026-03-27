Una septuagenaria resulta herida tras ser atropellada en un paso de peatones en la Avenida de Cambados

El atropello fue en la Avenida de Cambados, en Vilagarcía

Una mujer septuagenaria resultó herida en la mañana de este viernes tras ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la Avenida de Cambados. Inicialmente, y según fuentes policiales, la herida fue atendida por viandantes, entre los que se encontraba un policía local, un nacional y un efectivos de Emerxencias. A continuación fue trasladada a un centro hospitalario en una ambulancia del 061.