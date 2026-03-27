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Vilagarcía

Una septuagenaria resulta herida tras ser atropellada en un paso de peatones en la Avenida de Cambados

Fue atendida en un primer momento por viandantes y trasladada al Hospital después

Fátima Frieiro
27/03/2026 15:20
El atropello fue en la Avenida de Cambados, en Vilagarcía
El atropello fue en la Avenida de Cambados, en Vilagarcía
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Una mujer septuagenaria resultó herida en la mañana de este viernes tras ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la Avenida de Cambados. Inicialmente, y según fuentes policiales, la herida fue atendida por viandantes, entre los que se encontraba un policía local, un nacional y un efectivos de Emerxencias. A continuación fue trasladada a un centro hospitalario en una ambulancia del 061.

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