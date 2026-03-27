Una ciudad para jugarla: los eventos deportivos atraerán a Vilagarcía a unas 6.000 personas

Una edición anterior de la Vilagarcía Basket Cup G. Salgado

Vilagarcía será esta Semana Santa la capital arousana del deporte. La ciudad se convierte en epicentro del turismo vinculado a la práctica deportiva, gracias a los grandes eventos que se desarrollarán en los próximos días. Según los datos que maneja el Concello, entre hoy y el próximo día 5 de abril se acercarán hasta la localidad 3.000 deportistas para participar en competiciones de baloncesto, fútbol, fútbol-playa y remo. Dado que son eventos de categorías base se espera que lleguen otros tantos visitantes como acompañantes y espectadores.

La administración local subraya que el memorial Miguel Ángel González, la Copa Galega de Mini Basket, la jornada de convivencia y el torno de Fútbol Praia, la Vilagarcía Basket Cup, la Bandeira de Bateis y la Ramiro Carregal Soccer Cup son la muestra del amplio calendario de eventos con los que cuenta Vilagarcía.

Agenda intensa

Las actividades ya arrancaron este viernes con la vigésima edición del Memorial Miguel Ángel González Estévez, que se desarrolla durante todo el fin de semana en las canchas del pabellón de Fexdega de la mano del club CLB.

Este sábado también será la primera de las dos jornadas de la Copa Galega de Mini Basket organizada por la Federación Galega de Baloncesto y que se disputará en las pistas de Fontecarmoa y en la cancha de IES O Carril.

El lunes toma el relevo de las competiciones el fútbol playa con la jornada de convivencia promovida por la Federación Galega de Fútbol, que será en los campos de A Concha-Compostela. En ese mismo escenario, pero ya entre el 2 y el 5 de abril, será el Torneo de Fútbol Praia organizado por el club Talitrus. En esas mismas fechas se celebra la edición número 29 de la Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño promovida por el BBC y que se repartirá entre Fexdega, Fontecarmoa, Castelao y los pabellones de Faxilde y Guillán, además del del IES O Carril.

El último coletazo

La actividad se va para Vilaxoán en el último fin de semana “santo”. El jueves se celebrará la Bandeira de Bateis Autoridade Portuaria, que organiza el Club de Remo local. Por otra parte será el fútbol base el que cerrará la completa agenda deportiva. Del 3 al 5 de abril será la quinta edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup organizada por el club San Martín y que se desarrollará en el campo municipal de Vilaxoán.

El dinamismo deportivo se dejará ver, así pues, durante estos días en la ciudad.