Rechazan el recurso de un condenado por amenazas a trabajadores de un supermercado de Vilagarcía

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra rechazó un recurso de un condenado por amenazas en un supermercado, ratificando las multas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia de Vilagarcía. Los hechos ocurrieron en junio de 2024 en un establecimiento situado en Rosalía de Castro.

El hombre, se acercó en primer lugar a un trabajador que se encontraba en la zona de panadería, profiriendo contra él expresiones como “cuando salgas a la calle ten cuidado porque voy a averiguar donde vives, voy a darte con un machete y un cuchillo”, según considera probado la sentencia. El empleado dio aviso a la Policía y a la encargada del supermercado, que tampoco se libró de la actitud del cliente. Dirigiéndose a otra empleada y en referencia a dicho mando intermedio, el condenado dijo: “Dile a esa rubia que le voya clavar un cuchillo en los riñones”. Ni siquiera la intervención del vigilante de seguridad logró calmarlo. Así, aunque en un primer momento accedió a salir del local, cuando estaban cerca de la puerta lo amenazó de muerte. Incluso llegó a intentar darle puñetazos y le dio un cabezazo que impactó en su mandíbula. El empleado de vigilancia lo apartó, cayendo los dos al suelo, donde se inició un forcejeo.

El Juzgado de Instrucción condenó al cliente a multas que suman 825 euros, así como a indemnizar al vigilante con 380 euros, debido a tres delitos leves de amenazas y uno leve de lesiones. Además, le impuso una orden de alejamiento de 100 metros contra las víctimas. La Audiencia lo ratifica