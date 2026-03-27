Muy grave una peatón que salió despedida varios metros tras un atropello en la Avenida de Cambados de Vilagarcía

El atropello fue en la Avenida de Cambados, en Vilagarcía

Una mujer septuagenaria resultó herida en la mañana de este viernes tras ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la Avenida de Cambados. Inicialmente, y según fuentes policiales, la herida fue atendida por viandantes, entre los que se encontraba un policía local, un nacional y un efectivo de Emerxencias, que pasaban por la zona y estaban fuera de servicio. A continuación fue trasladada al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061.

Los hechos se produjeron cuando faltaban diez minutos para las doce del mediodía y, como consecuencia del golpe, la peatón salió despedida varios metros, por lo que su estado era muy grave. La violencia del impacto también quedó reflejada en el parabrisas del vehículo.

La Policía Local se encarga de las diligencias para aclarar lo sucedido. Hacia la zona se desplazó una patrulla, además de otra del Servizo municipal de Emerxencias y sanitarios de Urxencias Médicas.