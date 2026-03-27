La Policía Local de Vilagarcía ayuda a un hombre desorientado en Castelao

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía ayudó a un hombre de 83 años, que se encontraba desorientado circulando por la Rúa Castelao. Ocurrió esta tarde y los agentes acompañaron al octogenario hasta la aparición de una persona responsable que se hizo cargo de él, tras previamente haberse puesto en contacto con un familiar.

Por otra parte, el cuerpo municipal también inmovilizó un vehículo por carecer de seguro, intervino en dos accidentes sin heridos en Valle Inclán y en las inmediaciones del Hospital do Salnés y atendió varias llamadas por coches mal estacionados.