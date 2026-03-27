Integración y cultura: Vilagarcía se suma un año más al Día do Pobo Xitano

La presentación de la programación para el Día do Pobo Xitano fue en Ravella Gonzalo Salgado

Vilagarcía vuelve a sumarse un año más a la celebración del Día do Pobo Xitano, que se conmemora cada 8 de abril. Será precisamente en esa jornada cuando se aglutinen la mayoría de los actos, aunque estos se suman a los que el área de Servizos Sociais del Concello lleva desarrollando en los últimos meses con la población gitana de la localidad.

Ese día en concreto las actividades empezarán a las 17:30 horas con la lectura de un manifiesto. Justo después habrá actuaciones de baile y poesía y los más jóvenes presentarán un mural elaborado por ellos mismos y que partió de su propia iniciativa. Esta obra mostrará - tal y como explicó la educadora social, Bea Lede- "as cousas que unen ás dúas culturas, que son máis que as que nos separan". Será todo en la Praza de Galicia, salvo que en caso de lluvia tenga que trasladarse a A Peixería.

Al terminar los asistentes se trasladarán al cauce fluvial de O Con para la "Cerimonia do Río", con una ofrenda floral en memoria de las víctimas gitanas del Holocausto.

Acciones en centros educativos

Bea Lede hizo referencia a las acciones que se han desarrollado en centros educativos de la localidad en la materia, concretamente entre alumnado de 6º de Primaria y de 1º de la ESO. Tres jóvenes gitanas de la localidad cuentan a los jóvenes sus vivencias personales que se acompañan de la proyección del documental "Mocidade xitana contra o odio", elaborado por Agareso.

Esta misma pieza audiovisual se proyectará para el público en general - y en colaboración con el Cineclube Ádega- el viernes 10 de abril a las ocho de la tarde. Estarán las dos personas protagonistas del documental y habrá una charla-coloquio al terminar.

La educadora social - que estuvo en la presentación con el alcalde, Alberto Varela, y la edila del área, Tania García - señaló que en el programa municipal colaboran un total de 45 familias (unas 70 personas) "con unha implicación moi grande". El enfoque del programa pone, además de en la inclusión, el acento en la perspectiva de género con las mujeres gitanas.