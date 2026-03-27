El Puerto de Vilagarcía destina 1,4 millones de euros a pavimentar el muelle de O Ramal

Vistas del muelle de O Ramal Mónica Ferreirós

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, que se reunió ayer en sesión ordinaria, aprobó el expediente d contratación y el procedimiento de adjudicación de una obra de pavimentación en el muelle de O Ramal. El presupuesto de licitación es de 1.482.530,97 euros (con IVA).

El objetivo de esta actuación, que tiene un plazo de ejecución de diez meses, es el de renovar el pavimento del muelle, incorporando áreas de tráfico seguro para peatones, vehículos y embarcaciones. La superficie sobre la que se intervendrá será de 11.650 metros cuadrados y el material utilizado será el hormigón. Desde el Puerto explican que, la nueva pavimentación permitirá el uso mixto “eficiente y seguro” del muelle más próximo al entorno urbano y a la playa.

Así, contará con una zona de carga/descargar, almacenamiento de maquinaria, tránsito peatonal y vehicular de pasajeros, entre otros. La finalidad es optimizar las condiciones de operatividad y la seguridad en esta área portuaria, adecuándola tanto a los usos actuales como futuros. En 2023 se aprobó el Plan Especial del Puerto que, entre otras cuestiones, para la liberación de O Ramal, tras una modificación puntual del PXOM que permitió el traslado de la actividad de almacenamiento que había en esta zona a las superficies ganadas en Comercial y Ferrazo. La actividad ahora en el muelle más cercano a la playa de A Concha, se centra en cruceros de tamaño menor y a las naves de los parquistas, que por el momento no están activas.

Aumento de los tráficos

El presidente del Puerto, José Manel Cores Tourís, también informó en el Consejo de los tráficos a escasos días del cierre del primer trimestre. El incremento, con respecto al mismo periodo del año pasado, supera el 9%, con un total de 389.236 toneladas movidas. Por categorías, destaca el aumento de la mercancía general (+16,6%). También son positivos los datos en mercancía contenerizada con 8.988 TEUs (+15,2%). La línea ro-ro, que une Vilagarcía con Róterdam, aporta más de 92.500 toneladas.

Los graneles sólidos también van a cerrar este primer trimestre del año en positivo, con un incremento porcentual de seis puntos, gracias sobre todo al cereal, que se duplicó con respecto al mismo periodo de 2025 y que supone 50.000 de las 98.193 toneladas movidas en esta categoría.

Por el contrario, los graneles líquidos terminan el trimestre por debajo de sus resultados del año pasado (-7,8%), aportando un total de 63.314 toneladas a este balance provisional de tráficos portuarios.