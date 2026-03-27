El PSOE divide su voto en el pleno provincial que aprobó el Plan Extra

Imagen de archivo de un pleno anterior de la Diputación de Pontevedra Deputacion Pontevedra

Los diputados provinciales del PSOE dividieron su voto en el pleno en el que se aprobó el Plan Extra que dejó fuera a Vilagarcía y Cambados. Tres de los socialistas votaron a favor de la propuesta provincial, mientras que cinco optaron por la abstención. La aprobación del plan provincial estaba más que garantizada por la mayoría de los votos con los que cuenta el PP en el hemiciclo provincial.

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Tras la sesión los conservadores hablaron de “crise interna” en las filas socialistas y de “ruptura en vivo e en directo”. Los populares añaden que esta situación en el PSOE “demostra que somos os únicos que temos un proxecto claro e común para os 61 concellos da provincia, rexido pola unidade e que concentra as súas forzas unicamente en gobernar por e para os veciños”.

El desencuentro

Fue hace unos días cuando la propia Diputación anunciaba en un comunicado que tanto Vilagarcía como Cambados se quedaban fuera de los fondos del II Plan Extra. La primera por “falta de documentación” y por la presentación de un proyecto “inejecutable”, según el ente provincial. El segundo por haber presentado una propuesta que no alcanzaba la mínima financiación que se exigía en las bases de la convocatoria.