Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El PSOE divide su voto en el pleno provincial que aprobó el Plan Extra

Los populares hablan de "crise interna" y de "ruptura en vivo e en directo"

Fátima Frieiro
27/03/2026 15:39
Imagen de archivo de un pleno anterior de la Diputación de Pontevedra
Imagen de archivo de un pleno anterior de la Diputación de Pontevedra
Deputacion Pontevedra
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los diputados provinciales del PSOE dividieron su voto en el pleno en el que se aprobó el Plan Extra que dejó fuera a Vilagarcía y Cambados. Tres de los socialistas votaron a favor de la propuesta provincial, mientras que cinco optaron por la abstención. La aprobación del plan provincial estaba más que garantizada por la mayoría de los votos con los que cuenta el PP en el hemiciclo provincial.

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en un acto en la ciudad

Vilagarcía y Cambados pierden casi un millón de euros de las ayudas del Plan Extra de la Diputación

Más información

Tras la sesión los conservadores hablaron de “crise interna” en las filas socialistas y de “ruptura en vivo e en directo”. Los populares añaden que esta situación en el PSOE “demostra que somos os únicos que temos un proxecto claro e común para os 61 concellos da provincia, rexido pola unidade e que concentra as súas forzas unicamente en gobernar por e para os veciños”.

El desencuentro

Fue hace unos días cuando la propia Diputación anunciaba en un comunicado que tanto Vilagarcía como Cambados se quedaban fuera de los fondos del II Plan Extra. La primera por “falta de documentación” y por la presentación de un proyecto “inejecutable”, según el ente provincial. El segundo por haber presentado una propuesta que no alcanzaba la mínima financiación que se exigía en las bases de la convocatoria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina