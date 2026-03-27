El BNG denuncia el "abandono da Xunta" ante la grave situación del Anexo A Lomba

Ediles del BNG de Vilagarcía en una sesión plenaria

El BNG de Vilagarcía denuncia el "abandono intolerable" y el "silencio administrativo" de la Consellería de Educación con respecto a los problemas detectados en el Anexo A Lomba. Los nacionalistas indican que desde la administración autonómica no se han puesto todavía en contacto con el colegio, después de que la ANPA denunciase el mal estado de las tuberías de agua potable y el deterioro de las instalaciones.

El Bloque apunta sobre todo al problema de las tuberías, que son de plomo. "Un material tóxico e prohibido dende hai décadas", recuerdan. Señalan que esta situación provoca que el agua no sea apta para el consumo, lo que implica un riesgo alto en un centro en el que hay niños y niñas de corta edad.

Los nacionalistas también hablan de deficiencia concretas como los falsos techos en mal estado que se desprenden en las zonas de aseo y baños obsoletos y no adaptados. "É inaceptable que a Xunta permita que o alumnado e o persoal educativo teñan que desenvolver a súa actividade en condicións indignas e perigosas", denuncian.

Exigen analítica

El BNG apunta que es inexplicable que no se realice algo tan básico como una analítica del estado del agua "cando noutros centros deste mesmo concello, como foi o IES de Carril, se procedeu a facela". Para los nacionalistas está claro que "estamos ante un novo exemplo de promesas incumpridas e falta de compromiso coa educación pública". Además temen que "sexa outro exemplo de falta de implicación co Anexo, ao que dende Educación veñen maltratando dende fai tempo e así o demostraron co intento de peche de unidades dende a administración".