Varela pide a Portos que se exima de pagar tasas a eventos culturales

El presidente de Portos con el alcalde de Vilagarcía en la reunión en Santiago

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, pidió personalmente al presidente de Portos, José Antonio Álvarez, la exención del pago de tasas por la celebración de eventos culturales en terrenos de titularidad de la entidad autonómica. Este fue el principal tema que el regidor vilagarciano puso sobre la mesa en una reunión con Álvarez. El responsable de Portos aseguró que a día de hoy la normativa vigente no contempla la exención total del pago, pero defendió que hay bonificaciones contempladas en la ley de tasas. De hecho aseguró que el ente público cobra de media menos de 200 euros por el uso de suelo portuario para actividades festivas de carácter público promovidas por cofradías de pescadores o entidades vecinales.

Varela indicó la necesidad de impulsar un cambio normativo para facilitar la citada exención y que este se tramite con la mayor celeridad posible. El alcalde trasladó a Álvarez que hay colectivos a los que se le supone un problema el abono de las cantidades. El socialista subrayó que la intención no debe ser otra que la de facilitar el desarrollo y la promoción de la cultura, así como la “preservación de celebracións tradicionais”. De hecho es esta una vieja reivindicación de entidades y comisiones de fiestas de la capital arousana, sobre todo en Vilaxoán y en Carril, afectadas directamente.

La desafectación

El regidor local y el responsable autonómico también hablaron sobre el estado de la desafectación de una parte de los terrenos de dominio portuario en Vilaxoán. El presidente dijo al alcalde que Portos ya terminó su parte del procedimiento y que ahora le corresponde hacer lo mismo a Costas del Estado a donde ya fue remitido el expediente. Desde Ravella exponen que la resolución de este asunto es importante para el Concello, que pasará a asumir la titularidad de los terrenos, dado que se permitirá así la celebración de eventos sin necesidad de abonar tasas.