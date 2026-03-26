Ravella creará patios inclusivos en los centros educativos de Primaria para el próximo curso

Una imagen de archivo de la Vuelta al Cole

El Concello de Vilagarcía pondrá en marcha patios inclusivos en los centros educativos de Primaria. El proyecto acaba de ser aprobado en Xunta de Goberno y el objetivo es llevarlo a cabo a lo largo de este año. El encargado de desarrollarlo es el pedagogo Ramón Molina y la acción tiene un coste de 4.000 euros.

La propuesta surge de la experiencia de mediación y resolución de conflictos que Servizos Sociais desarrolló en los centros educativos del municipio. En ese contexto advirtieron que muchos de los problemas se originaban en espacios y tiempos de recreo por cuestiones como que una actividad ocupaba el mayor espacio e impedía la realización de otras. El proyecto incluye primero la elaboración de una guía didáctica digital en la que se recogerán las líneas básicas para su desarrollo. Una vez terminada –y ya en el nuevo curso– se presentará en los centros educativos y se realizarán sesiones con los docentes para establecer medidas concretas a poner en práctica en cada centro en función de las necesidades o problemáticas específicas que se detecten.