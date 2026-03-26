La Diputación estrena en Vilagarcía un proyecto en los colegios sobre la mujer y el mar

La diputada de Igualdade asistió al colegio de A Escardia de Vilagarcía

La Diputación de Pontevedra estrenó esta mañana en el CEIP A Escardia de Vilagarcía los talleres vinculados al proyecto "Muller e sustentabilidade no mar", destinado a alumnado de educación infantil. La iniciativa - según señalan desde la administración provincial- busca dar visibilidad al papel de la mujer en el ámbito marino y está vinculada a una muestra que el centro acogió desde el pasado 3 de marzo.

La diputada provincial en materia de Igualdade, Paula Bouzós, visitó el centro y recordó al alumnado que "hai moitas mulleres que traballan no mar ou están relacionadas con el, facendo tarefas moi importantes, aínda que ás veces non as coñezamos". La propuesta está impartida por la profesora de la Universidade de Vigo e investigadora, Tamara Amorín.