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Vilagarcía

El regalo de James Rhodes a los niños del Princesa Letizia

El pianista actúa este viernes a las 20:30 en el Auditorio Municipal

Fátima Frieiro
26/03/2026 21:25
El pianista británico James Rhodes visitó el centro ubicado en O Rial
El pianista británico James Rhodes visitó el centro ubicado en O Rial
Gonzalo Salgado
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El pianista James Rhodes hizo un regalo muy especial a los niños del centro Princesa Letizia. Los pequeños recibieron la visita del artista, que ya les había enviado un emotivo vídeo, tan solo un día antes del concierto que tiene previsto ofrecer este viernes en el Auditorio Municipal a las 20:30 horas y para el que todavía hay entradas. Una cita en la que el artista hablará de tú a tú con el público que está deseando verlo.

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