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Vilagarcía

El Concello mejora la señalización de los nuevos nichos en cementerios municipales

El importe de las actuaciones asciende a 3.750 euros

Fátima Frieiro
26/03/2026 11:48
Imagen de archivo del cementerio municipal de Rubiáns
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El Concello de Vilagarcía ejecutará varias mejoras en mantenimiento y señalización en los cementerios municipales. Con una partida de 3.750 euros se procederá a la reparación del tejado del almacén en las dependencias del cementerio general y se imprimirán y colocarán carteles identificativos con los horarios de apertura de esta instalación y de la de Carril.

La administración local adquirió 90 metros cuadrados de panel de teja roja para arreglar la cubierta del almacén. Un lugar en el que se guarda la maquinaria y las herramientas que utiliza el servicio de cementerios. Este papel será colocado directamente por personal municipal.

Por otra parte se le encargó a la firma Baños Print la impresión y colocación de 22 letreros con la numeración de los nichos del nuevo bloque que se construyó hace poco en el cementerio de Rubiáns, así como dos paneles informativos con las horas de apertura y cierre de las instalaciones.

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