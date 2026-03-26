El BNG incluirá en la negociación del presupuesto la segunda fase del pabellón de Bamio y la reparación del parque infantil

Los ediles del BNG se reunieron con la comunidad de montes de Bamio

El BNG de Vilagarcía incluirá en la negociación del presupuesto de 2026 con el ejecutivo socialista que se lleve a cabo la segunda fase del pabellón, que se dote de alumbrado a la Rúa Pereiro do Vilar y que se repare el parque infantil de San Xoán. Así lo exponen los nacionalistas después de una reunión mantenida con representantes de la Comunidad de Montes de la parroquia en la que escucharon de primera mano sus demandas.

Durante el encuentro los dos concejales del BNG pusieron en valor el trabajo realizado por la entidad y les explicaron las diferentes iniciativas llevadas a cabo por la formación para Bamio, tanto en los propios presupuestos como en iniciativas plenarias.

El BNG destaca la importancia de reforzar la colaboración entre administraciones y colectivos locales para avanzar hacia una "política máis eficaz e que dé resposta ás demandas reais da veciñanza".