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Vilagarcía

El Auditorio acoge un acto sobre la situación de la vivienda en Vilagarcía

Es este sábado a las 12:30 y está convocado por la plataforma gallega Vivenda Xa

Fátima Frieiro
26/03/2026 12:18
Carteles de alquiler en Vilagarcía
Carteles de alquiler en Vilagarcía
GonzaloSalgado
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La sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía acoge este sábado a partir de las 12:30 horas un acto abierto que analizará la situación de la vivienda en la ciudad. La iniciativa está promovida por la plataforma gallega Vivenda Xa, que llama a la participación de los vecinos para que puedan aportar en el tema.

El colectivo entiende que ninguna de las administraciones - ni la estatal, ni la autonómica, ni la local- han hecho nada para poner freno al encarecimiento de los precios de compra y alquiler o a la escasez de vivienda pública. Vivenda Xa habla de "desidia por parte do Goberno do Estado" e incide en que la Xunta "mostra un total desleixo nas súas medidas deixando todo en mans do mercado, o cal agrava a situación". 

Respecto al ejecutivo local declaran que las medidas que se adoptaron - gravando en la tasa de la basura a los pisos turísticos- son insuficientes. "Todo isto non axuda a reducir a presión sobre os alugueiros tradicionais, tratando  a vivenda como unha mercadoría de luxo, cando non é menos ca un dereito establecido na lei", subrayan.

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