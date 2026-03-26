Compromiso para que la piscina municipal se adapte a niños con necesidades especiales

Las madres afectadas acudieron al pleno a hacerse escuchar Gonzalo Salgado

El grito desesperado por la inclusión real de niños con necesidades especiales se hizo oír en el pleno. Y, al menos a priori, parece que ha sido escuchado. Un grupo de madres exigió en Ravella un programa específico y actividades para niños con diversidad funcional en la piscina municipal. Arrancaron el compromiso no solo de la Corporación, sino del alcalde, Alberto Varela, que aseguró que la ampliación de Fontecarmoa vendrá acompañada de más actividades para que nadie se sienta excluido. “Temos a obriga de realizalo o antes posible”, subrayó el primer edil.

La intervención de la portavoz de las familias, Katarzyna Debowska, poco dejó que añadir a los portavoces de los grupos. Ella explicó lo que es el día a día con un niño con necesidades especiales y advirtió de una sociedad que avanza de forma frenética “y que nos ve como algo que hay que reparar”. Indicó que “todo tenemos que pelearlo, incluso algo tan básico como ir a la piscina. Queremos que tengan un espacio donde no sean diferentes, sino simplemente niños”.

"¿Qué futuro les queda?"

Katarzyna lanzó una pregunta al aire: “¿Qué futuro les espera a nuestros hijos? Ninguno. Pues al llegar a la edad adulta dejan de ser prioridad para ser una carga administrativa”. Insistió en la importancia de que sea en la infancia en la que deben existir sí o sí oportunidades de aprendiza y “vivencias similares a las de sus compañeros de clase. Algo parecido a la vida normal”.

La mujer – que tiene una niña con autismo– pidió aprovechar la ampliación de la piscina para programas específicos y también para la puesta en marcha de un horario “autismo friendly”, en el que los pequeños puedan estar “en un espacio tranquilo, en una franja adaptada, sin ruido y sin la saturación de los carriles ocupados”. Explicaron las afectadas que “la inversión económica no sería demasiado grande y estaríamos exigiendo lo justo. En eso debería consistir la inclusión”.

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Las familias advirtieron que “una piscina pública tiene que ser pública de verdad y para todos y una sociedad se mide por cómo cuida a los que más lo necesitan”. En su intervención la madre lanzó un SOS final: “No permitan que nuestros hijos se vuelvan invisibles antes de tiempo”.

El asunto llegó al pleno municipal de la mano de una moción del BNG, pero fue apoyada sin fisuras por todos los grupos. Los diferentes portavoces pidieron al ejecutivo de Alberto Varela que la petición no quedase en una mera declaración de intenciones y que viniese acompañada de acciones reales.

Más años para Lar

En la sesión también se aprobó ampliar en años la concesión de uso por parte de Lar de la antigua unitaria de Zamar, usada como centro de respiro familiar.