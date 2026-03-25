Marina Iñesta | “Cuando me subo a un escenario se me quitan los males”

Marina y Teresa Iñesta forman Repion Paz Vallejo

Las hermanas Marina y Teresa Iñesta llevan toda la vida en el mundo de la música, pero en los escenarios desde 2011. Tres años después sacaron su primer álbum EP y ahora, tras quince años, llegan a Vilagarcía con su segundo disco de estudio, que lleva por título ‘211’ y en el que anuncian que reflejan la evolución personal tanto en sus letras, como en el sonido. Actuarán en el Salón García el domingo, a partir de las 12 horas.

Llegan a Vilagarcía en la gira por vuestro nuevo disco, ‘201’, ¿cómo evolucionó su música desde que empezaron, en 2011?

Ha habido muchos cambios porque empezamos siendo adolescentes y lo que nos preocupaba o inspiraba entonces no es lo mismo. El nuevo disco se centra mucho en la Marina y la Teresa del presente. Es muy actual, muy fresco. Se compuso y grabó prácticamente muy seguido y lo hicimos con Santi García, que ya habíamos trabajado con él y nos gustara mucho la experiencia. Y es un sonido más fiel a lo que nosotros queremos. Hemos podido escoger al productor y estar muy encima de las canciones, que creo que reflejan cómo somos, las diferentes caras.

Y ¿cómo es el trabajo de composición? ¿Quién se encarga?

Es en equipo. Teresa y yo solemos quedar para componer en el local. O estamos juntas en casa y damos forma a ideas. Teresa es mucho de escribir y tener notas de móvil, muchos versos, poemas... Y yo soy más de darle a la grabadora y coger la guitarra, encontrar una melodía bonita e improvisar palabras. Vamos al 50%. Teresa es más ágil encontrando las palabras adecuadas y yo tiro más a inventar las melodías más pegadizas.

Es algo que repiten mucho en las entrevistas, que les gustan los estribillos pegadizos. No tienen miedo a sacar a la persona verbenera que llevamos dentro...

Exacto. No tenemos ningún problema con eso. Bebemos mucho del pop también y el estribillo es una forma de que la canción esté ahí y te acompañe. Es más fácil llegar a la gente pero bueno, de todas formas, no lo hacemos por eso. Nos tiene que gustar a nosotras. Al principio éramos un poco más enrevesadas y ahora nos gusta ir más al grano. Al igual que con las letras.

En sus letras se nota también un cambio generacional a la hora de abordar conceptos como la vulnerabilidad. Lo notan ustedes?

Yo creo que sí. Ahora no nos da miedo hablar de la fragilidad del ser humano. Ya no es un tema tabú la salud mental, aunque no es que nuestras canciones vayan de eso pero sí se deja ver un poco. No da tanto miedo ir al grano. Nosotras sentimos que podemos hablar de lo que sea y nunca tuvimos la presión de lo que puedan pensar de nuestras canciones. Escribimos las letras sin esos prejuicios.

¿Qué le dirían a las personas que no conoce su música para que se anime a ir al concierto del domingo en el Salón García?

Teresa suele tocar la batería, pero en ese formato ambas cogemos la guitarra- yo la eléctrica- y cantamos. Somos dos hermanas haciendo canciones muy desde dentro, muy sinceras. Es un formato muy cercano en el que hablamos un poquito más y se escucha todo más cristalino. Estoy segura de que, si vienen, se van a ir a sus casas con algo ahí en la cabecita. Algo podemos cambiar en los cerebros de las personas que vengan a vernos.

Cuentan que a veces escogen los títulos de las canciones al azar, pero siento curiosidad por cuál es el nombre del grupo

“El nuevo disco se centra mucho en el presente. Es muy fresco. Se compuso y grabó muy seguido y el sonido es más fiel a lo que queremos" Repion

Significa peonza, en castúo, el dialecto extremeño. Nuestro padre es de allí y, cuando montamos la banda, buscábamos un nombre. Un día estábamos en el pueblo, con nuestra abuela, en Llerena (Badajoz) y encontramos un diccionario castúo-castellano. Nos pareció una palabra cortita, concisa y con relación con nuestras raíces. Y con el significado de peonza, que gira... Ya cada uno, con su imaginación, que piense lo que quiera. Desde entonces se quedó el nombre, nunca quisimos cambiarlo. Es muy sonora y estamos contentas con él.

Ya conocen la zona, porque estuvieron en Portamérica y en el Albariño, ¿se sienten igual de cómodas en festivales que en el formato de Achégate ao salón?

Sí. Cada formato y cada sitio aporta unas cosas. Lo que vamos a hacer ahora en Vilagarcía nos gusta mucho, lo explotamos bastante Teresa y yo solas. Así es como nacen las canciones de Repion. A mí es un formato que me encanta porque la gente está más callada, más atenta. Hay esa intimidad, como si estuviéramos tocando ahí en el cuarto o en el salón de una casa. Disfrutamos todos los formatos, nos encanta tocar sea donde sea, cuando sea y en el formato que sea.

Eso es muy importante, porque es un trabajo que tiene también sus horarios intempestivos...

Sí, es bastante sacrificado. El otro día me decía una amiga: “Nunca te he escuchado decir que no quieres tocar, ¿sabes? Que no te apetece tal día ir a tocar”. Y es verdad que es así. Bueno, a veces te puede el agotamiento, pero te subes al escenario y se te quitan todos los males.