La ubicación de una foodtruck crea un nuevo enfrentamiento entre la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vilagarcía

Luis López en la foodtruck Cedida

La colocación de una foodtruck de promoción de los productos de las Rías Baixas es el inesperado motivo del nuevo enfrentamiento entre la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vilagarcía. El primero acusa al segundo de "veto". Para el ejecutivo local, se trata de "polémicas puerís e estériles".

La Diputación solicitó, a través de la empresa adjudicataria, permiso el 9 de marzo para la instalación de una food truck en la Rúa do Río durante el próximo fin de semana. La petición cuenta con un informe favorable de la Policía Local, con respecto a la ocupación de la vía pública.

Sin embargo, ayer mismo, martes 24, el organismo provincial recibe un informe del Concello denegando la actividad al considerar que la calle "non é adecuada para este tipo de actividade, ao tratarse dunha rúa comercial", e indicando que puede solicitar otra zona.

La entidad que preside Luis López considera, sin embargo, que la Rúa do Río es "adecuada" por lo que presentó un nuevo escrito por registro, solicitando la revisión de la petición, para permitir "que a veciñanza de Vilaagrcía poida gozar dos peticos gratuítos" con los sabores de las Rías Baixas, que ya llegaron a 24.000 personas a lo largo de la provincia.

Sin embargo, destacan desde la Diputación, a dia de hoy no tienen respuesta favorable, por lo que con el objetivo de acercar a la ciudad "as degustacións inspiradas nos pratos típicos das festas gastronómicas de interese turístico da provincia", la furgoneta se instalará el viernes y el sábado en el recinto portuario, en horario de 12:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 21:30.

Un procedimiento habitual

Desde el Concello señalan que son numerosas las peticiones de este tipo que reciben al año, tanto por parte de particulares como de colectivos y administraciones. En algunos casos, explican desde Ravella, se deniegan por coincidir con otros actos o dificultar el tránsito y, en la propia resolución, se indica que "propoñan un lugar alternativo". Este fue el procedimiento, inciden, que se siguió con la Diputación estos días, pero también "non hai moito" con otra actividad de la Xunta. En este último caso, la administración autonómica propuso otro emplazamiento y "como non representaba inconvinte algún, concedéuselle", apuntan fuentes municipales. Lo mismo se habría hecho, añaden, "se a Deputación seguise o procedemento, en lugar de crear polémicas puerís e estériles, que en nada benefician á cidadanía nin á imaxe do propio organismo provincial".

En todo caso, la foodtruck Rías Baixas, que ya estuvo en concellos como Cuntis, Caldas, Catoira o Valga, llegará a Vilagarcía durante el fin de semana. Allí se podrán probar los sabores de fiestas como la de la Ameixa de Carril o el Mexillón e o Berberecho de Vilanova, pero también de otros puntos de la provincia como el salmón de A Estrada o el Galo de Curral de Vila de Cruces.