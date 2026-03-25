La reparación del muro trasero del Pazo de Vista Alegre está pendiente del permiso de Patrimonio

Zona donde se produjo el derrumbe Gonzalo Salgado

Los trabajos de reparación de uno de los muros del Pazo de Vista Alegre están pendientes del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.

Durante los pasados temporales, parte de la estructura que rodea la zona trasera de la propiedad sufrió un derrumbe, como fruto de las fuertes lluvias y vientos que se registraron en los meses de enero y febrero de este año. El Concello de Vilagarcía, a través del área de Urbanismo, abrió un expediente.

En febrero, se mandó un requerimiento a la propiedad, que inició los trámites para repararlo. Los titulares del Pazo enviaron a la administración municipal un informe técnico sobre las actuaciones a realizar. Fue el mismo documento que enviaron a Patrimonio de la Xunta. Además, para agilizar los trámites, ya presentaron la documentación ante Ravella y solicitaron permiso para apilar las piedras en el exterior, ocupando parte de la vía pública.

Allí se encuentran hasta que Patrimonio autorice las obras, que incluyen el desmonte de la parte afectada así como rehacer el muro con las mismas piedras, al ser un elemento de importante valor histórico. El conjunto histórico de Vista Alegre es Monumento Artístico Nacional.