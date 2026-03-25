La FGcN teme que excarcelen a 24 narcotraficantes por una resolución del Constitucional

Manuel Cachaldora y Fernando Alonso, presidente y gerente de la Fundación contra o Narcotráfico Mónica Ferreirós

La Fundación Galega contra o Narcotráfico muestra su preocupación por la posible excarcelación de “24 narcotraficantes” debido a una reciente resolución del Tribunal Constitucional, en la que se exige a los jueces ofrecer una información más detallada a los detenidos enviados a prisión provisional en causas declaradas secretas.

Un fallo que el colectivo que preside Manuel Couceiro acoge “coa máxima preocupación”. De hecho, lo definen como una “pésima noticia” en la lucha contra el narcotráfico. “No hay más que ver a quiénes benefician las controversias sobre la normativa actual”, apuntan en un comunicado, en el que vaticinan una “avalancha de recursos y peticiones de excarcelación de otros muchos narcos”.

Crimen internacional

De hecho, temen que sea la apertura de puertas a las mafias internacionales y recuerdan que en España se asientan, ya, “quinientas organizaciones criminales”, por lo que, apuntan, no sería “de extrañar que quieran venir más a un país que es la puerta de entrada a Europa de cientos de toneladas de cocaína y hachís y que, año tras año, asiste a un preocupante aumento del narcotráfico y la violencia asociada”.

Por todo ello, reclaman “leyes acordes a la amenaza que enfrentamos”. Creen que deben garantizar “los derechos de todos” pero, al mismo tiempo, permitan combatir “con la eficacia necesaria”, el tráfico de drogas. Además, creen que deben actualizarse con respecto a la “realidad del crimen organizado, que constituye un peligro directo para la seguridad del Estado, tal y como afirman las instituciones europeas, la propia Europol y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave”. En un congreso reciente organizado por el colectivo, los ponentes fueron unánimes a la hora de reclamar cambios legales, medios y herramientas, antes de que “se vaya de las manos”.