La Diputación aprueba una partida de 17.500 euros para dotar de videomarcador al Sara Gómez

Imagen del pabellón Sara Gómez, en Fontecarmoa G. Salgado

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar una partida de 17.500 euros para que el Concello de Vilagarcía dote al pabellón municipal Sara Gómez de un videomarcador de pista. Los fondos llegan a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que sirven para subvencionar proyectos municipales de construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos de uso deportivo.

Así pues el videomarcador será usado tanto para contar los tantos como a modo de pantalla. De esta forma se podrá trasladar información relevante de manera clara y atractiva, fomentando un ambiente más dinámico en los eventos. Es un marcador dividido en tres pantallas led, una para la parte central de 3,8 metros y dos laterales de 5,7 metros cada una.

Más fondos

Desde la Diputación recuerdan que Vilagarcía recibe dentro del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas más de 312.440 euros para la mejora de las instalaciones. Dice que es el concello de la provincia que más recursos recibe al amparo de este plan.