La avería de un autobús obliga a la Policía Local de Vilagarcía a regular el tráfico, durante media hora, en San Roque

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local tuvo que regular el tráfico durante media hora en San Roque, una de las arterias principales de la ciudad, debido a la avería de un autobús. Una vez solventada la incidencia, la circulación regresó a la normalidad.

Por otra parte, los agentes municipales colaboraron con la Policía Nacional en la detención de una mujer, acusada de allanamiento de morada. Los hechos se produjeron en López Ballesteros.