Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La avería de un autobús obliga a la Policía Local de Vilagarcía a regular el tráfico, durante media hora, en San Roque

Además, colaboraron con la Policía Nacional en la detención de una mujer

Olalla Bouza
25/03/2026 20:45
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Local tuvo que regular el tráfico durante media hora en San Roque, una de las arterias principales de la ciudad, debido a la avería de un autobús. Una vez solventada la incidencia, la circulación regresó a la normalidad.

Por otra parte, los agentes municipales colaboraron con la Policía Nacional en la detención de una mujer, acusada de allanamiento de morada. Los hechos se produjeron en López Ballesteros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina