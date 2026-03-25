El PP insta al ejecutivo local a adjudicar las horas del SAF para reducir listas de espera

Concejales del Partido Popular en un pleno anterior Gonzalo Salgado

El PP de Vilagarcía defenderá una moción en el pleno de este jueves para reclamar al gobierno local la adjudicación de todas las horas del Servizo de Axuda no Fogar que actualmente están sin utilizar. Los populares buscan que, con esta medida, se reduzca la lista de espera o que se amplíen las horas de servicio para los usuarios que lo necesiten.

La formación liderada por Ana Granja considera que la gestión municipal en este servicio básico no está siendo eficiente, dado que “el Concello no está aprovechando al máximo la aportación económica de la Consellería de Política Social para financiarlo”.

De hecho ellos tildan de “incomprensible” el hecho de que habiendo recursos técnicos y económicos disponibles “no se estén utilizando el 100% de las horas por inacción de quien gobierna este Concello”. Lamenta Granja que “esta dejadez supone un perjuicio para los vecinos, ya que se genera una lista de espera totalmente innecesaria”.

El PP insiste en que el SAF es un pilar “esencial” para que los mayores y dependientes de la ciudad puedan seguir viviendo en sus hogares. “No se puede permitir que queden horas sin ofrecer mientras hay familias desbordadas y agotadas cuidando de sus dependientes sin este apoyo”, concluyen.