Vilagarcía
El lirio protagoniza la próxima sesión de "A cociña da Ría"
Xoanqui Ameixeiras será el maestro de ceremonias de la actividad
El lirio o bacaladilla será el protagonista indiscutible de la sesión de hoy de "A cociña da Ría", el taller capitaneado por Xoanqui Ameixeiras. Será en la planta alta de la Praza de Abastos a partir de las 11:30 horas. El cocinero mostrará diferentes formas de preparar los lirios, sacándoles el mejor partido y ofreciendo nuevas posibilidades para poder gozar de este pescado de forma variada. La asistencia es libre y gratuita.