El lirio protagoniza la próxima sesión de "A cociña da Ría"

Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos MONICA VILA

El lirio o bacaladilla será el protagonista indiscutible de la sesión de hoy de "A cociña da Ría", el taller capitaneado por Xoanqui Ameixeiras. Será en la planta alta de la Praza de Abastos a partir de las 11:30 horas. El cocinero mostrará diferentes formas de preparar los lirios, sacándoles el mejor partido y ofreciendo nuevas posibilidades para poder gozar de este pescado de forma variada. La asistencia es libre y gratuita.