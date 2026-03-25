El Concello actuará de oficio en el corte de eucaliptos de Bamio si no se localiza pronto a los dueños

Los grandes eucaliptos están justo por detrás de las casas Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía actuará de oficio y cortará los eucaliptos y maleza de varias parcelas de Nogueirido – en la parroquia de Bamio– si no localiza pronto a los dueños de los mismos. La administración local responde así a las protestas de vecinos afectados, algunos de los cuales llevan cinco años presentando escritos para exigir actuaciones inmediatas.

Ravella declara que a día de hoy ya se actuó en parte de los terrenos, en aquellos en los que sí fue posible localizar a los propietarios. Todas las fincas referidas son de titularidad privada. Sin embargo hay otro tramo sobre el cual la administración local no ha podido localizar a los dueños. Dicen desde el Concello que en estos momentos están con esas gestiones para intentar dar con ellos. Si no se logra será Ravella la que actuará de oficio y, una vez realizado, se les pasará la factura a los propietarios. No es, en todo caso, la primera vez que la administración local tiene que proceder de esta forma en otros puntos de la localidad.

Sin sanciones

Desde el Concello reconocen que no se han interpuesto sanciones por el mal estado de las citadas parcelas. Lo justifican señalando que, a los dueños que se les pidió, actuaron de inmediato cortando los árboles. Ravella no sabe de momento cuántos son los propietarios afectados por el mal estado de estos terrenos, dado que no se ha dado con todos de momento.

Preocupación

Lo que sí es evidente es la preocupación de los vecinos por la proximidad de estos árboles de gran tamaño a sus viviendas. De hecho denunciaban el temor ante un temporal que pueda acabar con los grandes troncos encima de sus tejados y también los perjuicios por la suelta de hojas que acaban en sus canalizaciones provocando atascos importantes. También sufren por si un incendio pueda afectándoles directamente.

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Lo que sí está claro es que, con la normativa en la mano, los propietarios de parcelas están obligados a mantenerlas en condiciones, sobre todo si estas se encuentran próximas a núcleos poblacionales, como es el caso.

Ahora deben esperar a que actúe el Concello de oficio o a que consiga mover los hilos que permitan localizar a los propietarios y poner punto y final al problema.