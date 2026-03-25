Cultura de primer nivel en Vilagarcía: James Rhodes y Carlos Blanco protagonizan el fin de semana

James Rhodes estará este viernes en el Auditorio de Vilagarcía

Vilagarcía ostentará este fin de semana la capitalidad cultural gracias a una programación intensa y para todos los gustos. Habrá hasta cuatro actuaciones diferentes en apenas tres días. La primera, y una de las más esperadas, es este viernes a partir de las 20:30 horas. El pianista británico James Rhodes mostrará su característico estilo a los espectadores en el Auditorio. De hecho mezclará el formato concierto con el "stand-up". Interactuará con el público e intercalará la interpretación de temas de Bach, Chopin, Rachmaninov, Shubert y Beethoven con breves explicaciones sobre el contexto y significado de las piezas.

El sábado continúa la programación de primer nivel. El vilagarciano Carlos Blanco actúa en casa y hace doblete con su espectáculo "A penúltima". La primera actuación será a las 20:30 y la segunda a las 22:30. En esta ocasión el humorista premiará a los asistentes con un espectáculo a base de imágenes e historias viejas y nuevas, setenta minutos de humor con el estilo y la retranca que tan bien sabe defender.

Diferentes estilos

El domingo por la mañana el Salón García acogerá una nueva sesión del ciclo "Achégate ao Salón". Repión se subirá al escenario con un estilo que se mueve entre el grunge-pop y el rock alternativo. Sus componentes, las hermanas Teresa y Mariña Iñesta, presentan en Vilagarcía "201", su último trabajo.

El domingo culmina también con un menú musical. Será en la Praza da Peixería a partir de las 19 horas con la actuación de la Banda de Música de Vilagarcía. La formación ofrecerá su tradicional Concerto de Primavera y contará con la intervención de la solista Mariña Nogueira.