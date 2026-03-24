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Vilagarcía

Rubiáns, un colegio "ejemplo" en la prevención de la violencia machista

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó el centro educativo para felicitarlo por el premio que acaban de conseguir

Fátima Frieiro
24/03/2026 13:53
El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó el colegio de Rubiáns para felicitar a su equipo directivo, alumnado y profesorado
El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó el colegio de Rubiáns para felicitar a su equipo directivo, alumnado y profesorado
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El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó el CEIP de Rubiáns para felicitar al equipo directivo por el premio "Irene" que acaba de concederle el Ministerio de Educación. Losada puso como ejemplo al colegio vilagarciano, que es el único de toda Galicia distinguido con un galardón que premia la prevención de la violencia machista.

En el acto también estuvo la portavoz del Gobierno, Tania García, que destacó que Rubiáns es un "orgullo" para la ciudad.

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