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Vilagarcía

O Piñeiriño se suma en mayo a la moda del K-Pop

Será la primera edición del All Dance Together con exhibiciones de baile impulsadas por el grupo local ADT

Fátima Frieiro
24/03/2026 13:42
Imagen de una exhibición de K-Pop
Imagen de una exhibición de K-Pop
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El barrio de O Piñeiriño acogerá el día 2 de mayo la primera edición del All Dance Together, un evento centrado en la cultura K-Pop y que está impulsado por el grupo local ADT. La propuesta, según señalan desde la asociación vecinal de este barrio, surge de jóvenes unidos por su pasión por el K-Pop y por la danza.

El evento se celebrará en el interior del Centro Cultural Breogán, con el objetivo de garantizar su viabilidad. En todo caso desde la organización no se descarta su traslado al exterior - al parque de O Piñeiriño- siempre que se cuente con los medios necesarios para poder llevarlo a cabo. La organización tiene prevista una reunión con el Concello para solicitar colaboración institucional.

Fórmula para el encuentro

El All Dance Together aspira a reunir a jóvenes de todo Galicia alrededor de la cultura K-Pop en una jornada que combinará exhibiciones de baile con actividades participativas como el K-Pop Random Dance.

La iniciativa también busca ser un espacio de encuentro seguro e inclusivo al tiempo que contribuir a dinamizar la vida cultural de la localidad en un contexto marcado por la buena energía y las sinergias de ete año.

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