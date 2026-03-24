Finalizan las obras de mejora del “tartán” de las pistas de atletismo de Fontecarmoa

Pistas de Fontecarmoa Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía da por terminadas las obras de adecuación del “tartán” en las pistas de atletismo de Fontecarmoa, una actuación en la que se invirtieron 164.200 euros con el objetivo de adaptar las instalaciones municipales a los requerimientos necesarios para acoger competiciones de carácter oficial. De hecho ahora la administración municipal deberá tramitar la homologación del recinto ante la Federación estatal pertinente.

Desde el Concello creen que no debería haber problemas para hacer realidad este paso, dado que las obras se realizaron siguiendo las especificaciones indicadas por la Federación Galega de Atletismo.

Dos fases

El proyecto en concreto se ejecutó en dos fases. En la primera se actuó en el sistema de iluminación, que pasó a ser de tecnología led. De esta forma es más eficiente en cuanto a consumo. Por otra se actuó en el “tartar” de las pistas. Aquí se nivelaron las calles mediante la aplicación de capas de caucho y resina y se arreglaron las deficiencias en los bordes, en las chapas señalizadoras, en los círculos de lanzamiento y en los obstáculos de la Ría. Por último se pintaron las líneas de meta y las separaciones entre carriles. Fuera ya del proyecto se adquirió un colchón para salto con pértiga.

Desde el Concello sacan pecho de las inversiones realizadas en materia deportiva en los últimos dos años, apuntando que ascienden a más de tres millones de euros. La parte más elevada se la lleva la ampliación de la piscina municipal, pero también hay actuaciones en el pabellón de Bamio o en A Lomba.