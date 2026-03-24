Acceden por la ventana a una vivienda de Bosque de Desamparados para rescatar a una mujer que se había caído

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local Gonzalo Salgado

Una mujer mayor que vive sola y con problemas de movilidad pidió ayuda tras caerse en su vivienda, situada en Bosque de Desamparados. Además de la Policía Local de Vilagarcía, acudió personal sanitario del 061, así como efectivos del Grupo Municipal de Emerxencias.

Tuvieron que acceder al piso, situado en la segunda planta, por una ventana. Una vez dentro, atendieron a la mujer.

Por otra parte, la discusión de una pareja se salda con ambos detenidos por la Policía Local, que también atendió varias llamadas, a lo largo de la tarde, por los altercados producidos por una persona que golpeaba la puerta de un domicilio para pedir que le abriesen. Además, el cuerpo municipal acudió a un accidente, con un motorista herido, en la PO-301, donde estuvo hasta la llegada de la Guardia Civil de Tráfico.