Abierto el plazo para solicitar la instalación de atracciones y puestos en Santa Rita

Imagen de archivo de las fiestas de Santa Rita

El Concello de Vilagarcía acaba de abrir el plazo de solicitud para la instalación de atracciones de feria y puestos de venta ambulante durante la celebración de las fiestas de Santa Rita. Las personas interesadas disponen hasta el 20 de abril para realizar el trámite a través de la sede electrónica del Concello (sede.vilagarcia.gal). Ahí están los formularios diferenciados por tipo de actividad y la documentación que debe aportarse en cada caso. El emplazamiento será el habitual, en la explanada TIR y en el parque Miguel Hernández.

En todo caso los solicitantes serán convocados a una reunión previa al montaje de las instalaciones, entre el 11 y el 14 de mayo, con tiempo suficiente para que el Concello realice la inspección técnica pertinente. Las atracciones que superen este trámite podrán empezar a funcionar el viernes 15 por la tarde y hasta el domingo 24. El desmonte y recogida debe hacerse el 25.

Hora sin ruido

Aparte de cumplir con toda la normativa vigente, contar con los seguros de responsabilidad civil y presentar la documentación que se indica, los ambulantes tendrán que firmar una declaración responsable de funcionamiento de la instalación. Además tendrá que cumplir las normas que pone el Concello. Estas incluyen un horario inclusivo, que implica que todas las atracciones deberán funcionar en silencio. Será todos los días de 18 a 19 horas.

Diferencia para pulpo, rosquillas y velas

El trámite para la instalación de los puestos de pulpería, churros, rosquillas o velas que se colocan en el entorno de Vista Alegre y la Praza de Abastos tendrán un trámite diferente. Las solicitudes deberán hacerse siguiendo el procedimiento habitual los días previos a la festividad, el 22 de mayo. De igual modo tendrán que cumplir la normativa correspondiente y abonar las tasas municipales.