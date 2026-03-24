Vilagarcía

A biblioteca infantil de Vilagarcía acolle un obradoiro de monicreques polo Día do Teatro

A actividade é este venres a partir das 18 horas

Fátima Frieiro
24/03/2026 11:07
Un espectáculo de títeres na zona de Arousa
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A sala infantil da biblioteca municipal de Vilagarcía acolle este venres a partir das seis da tarde un obradoiro de creación de monicreques. Deste xeito a cidade súmase aos actos conmemorativos do Día do Teatro. A entrada é de balde e nela poderán participar nenos e nenas de idades comprendidas entre os 7 e os 12 anos. Hai un total de 15 prazas e é preciso inscribirse na propia biblioteca.

A compañía encargada de impartir o obradoiro é Títeres Babaluva baixo o título "Títeres de mesa". A rapazada participante confeccionará os seus propios monicreques, aos que dará vida coa manipulación e a voz, xogando a contar historias. A actividade ten unha duración aproximada de 90 minutos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina