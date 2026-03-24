A biblioteca infantil de Vilagarcía acolle un obradoiro de monicreques polo Día do Teatro
A actividade é este venres a partir das 18 horas
A sala infantil da biblioteca municipal de Vilagarcía acolle este venres a partir das seis da tarde un obradoiro de creación de monicreques. Deste xeito a cidade súmase aos actos conmemorativos do Día do Teatro. A entrada é de balde e nela poderán participar nenos e nenas de idades comprendidas entre os 7 e os 12 anos. Hai un total de 15 prazas e é preciso inscribirse na propia biblioteca.
A compañía encargada de impartir o obradoiro é Títeres Babaluva baixo o título "Títeres de mesa". A rapazada participante confeccionará os seus propios monicreques, aos que dará vida coa manipulación e a voz, xogando a contar historias. A actividade ten unha duración aproximada de 90 minutos.