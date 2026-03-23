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Vilagarcía

Vilagarcía programa un viaje a Extremadura para personas mayores

Está subvencionado y quienes estén interesados pueden apuntarse desde este martes y hasta el 8 de abril

Fátima Frieiro
23/03/2026 15:19
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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La Concellería de Persoas Maiores de Vilagarcía organiza un viaje a Extremadura que se realizará entre el 26 y el 30 de abril. En él se visitarán lugares de interés como Badajoz, Mérida y los principales restos romanos que alberga, el monasterio de Guadalupe y otros enclaves. La actividad está subvencionada por el Concello e incluye el transporte en autobús, guía acompañante y alojamiento en régimen de pensión completa. El precio por persona en habitación doble es de 365 euros (200 más si se quiere un dormitorio individual).

La fortuna también dejó este fin de semana un total de 10.000 euros a través de un boleto de Rasca 7 y Media de la ONCE.

Requisitos

Según fuentes municipales los requisitos para participar en este viaje son los mismos que en los que se organizaron anteriormente. Hay que estar empadronado en Vilagarcía y haber cumplido los 65 años en la fecha de la excursión. Las personas acompañantes también deben cumplir estas condiciones.

El plazo de solicitud se abre este martes 24 de marzo y se cierra el 8 de abril. La inscripción debe tramitarse en las dependencias de Persoas Maiores, ubicadas en la planta baja del Consistorio, en horario de 9 a 13 horas.

Sorteo por demanda

En el caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles la adjudicación de las mismas se hará mediante sorteo público a celebrar en la misma oficina el día 9 de abril a las 9:30 horas. De todos modos tendrán preferencia aquellas personas que no viajasen el año anterior. Los solicitantes que no obtengan la plaza pasarán a formar parte de una lista de espera, según el orden que se obtenga del sorteo. Las bajas no justificadas implicarán el abono a la agencia de una tasa de 30 euros por gastos de gestión. El programa incluye también otras visitas, todas ellas con guía.

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