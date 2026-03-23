Ravella reparará aceras rotas en un total de seis calles que tienen las baldosas levantadas

Las aceras está en muy mal estado en algunos puntos y requieren de una actuación urgente Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía llevará a cabo una batida para reparar aceras rotas en varios puntos del centro urbano, sobre todo en aquellas calles en las que hay baldosas rotas o levantadas, lo que supone un peligro para la seguridad de los peatones. En concreto las actuaciones se harán en las calles Edelmiro Trillo, San Roque, Juan Carlos I, Celso Emilio Ferreiro, Maruja Mallo y Méndez Núñez. En ellos –y así lo reconoce la propia administración municipal–los daños son evidentes y requieren de una “intervención urxente”.

Desde el Concello indican que para garantizar una actuación ágil y eficaz “considérase necesario dispoñer dun stock suficiente de material na nave municipal, permitindo así a rápida execución dos traballos de mantemento nas zonas afectadas, así como para atender outras necesidades que poidan xurdir ao longo do ano”.

Es por ello que desde Ravella se ha adjudicado a la empresa Intermaco S.L. el suministro de los materiales necesarios para la reparación, reposición y mantenimiento de las aceras deterioradas. El importe total por el que se adjudican estos trabajos asciende a 18.129 euros.

Quejas ciudadanas

Lo cierto es que el mal estado de las aceras es un asunto que está un día sí y otro también entre las quejas que los peatones tienen en la capital arousana. De hecho en las calles de reciente humanización el gobierno local ha optado por materiales como el hormigón, que requieren menor mantenimiento.