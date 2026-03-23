Ravella prepara un nuevo plan de asfaltados para después del verano

El alcalde, Alberto Varela, visitó la Rúa Marxiada, en la que se hizo recientemente la obra de pavimentación Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía prepara ya un nuevo plan de asfaltados en viales de diferentes puntos del municipio que – según el alcalde, Alberto Varela–podría iniciarse después del verano. El primer edil visitó –junto al concejal José María González– la Rúa Marxiada para dar por culminado el segundo plan de pavimentado que benefició a esta y otras zonas de la localidad.

Según el regidor socialista ya se está trabajando en esa tercera actuación global, que implicaría una inversión que superaría el medio millón de euros. Esas actuaciones implicarán no solo mejora en el pavimento, sino también la ejecución de medidas de calmado de tráfico –como los badenes– que el propio Varela destacó que “o piden os propios veciños nas conversas continuas que temos con eles”.

Varela no quiso desvelar por el momento a qué puntos en concreto llegará el nuevo plan de asfaltado, pero sí echó la vista atrás para advertir del esfuerzo económico que se hizo desde las arcas municipales para que los dos anteriores fuesen una realidad.

El alcalde recordó que “os veciños xa entenden que non se pode facer todo dunha vez polo esforzo de investimento que iso supón” y añadió que “no que levamos de mandato xa se teñen mellorado un total de 45 camiños, arredor de 7.500 metros e cun orzamento que chega case ao millón de euros”.

En este último plan que acaba de terminar –y en el que se incluye la citada Rúa Marxiada– se adecentaron once viales.

Negociaciones

Alberto Varela declaró que las intervenciones previstas para después del verano ya están diseñadas, pero que su financiación total dependerán también de las acciones que haya que realizar tanto en Rodrigo de Mendoza como en Valle-Inclán tras la finalización de las obras de Augas de Galicia, que está previsto que estén listas este verano.

En contacto con la Xunta para Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán El alcalde de Vilagarcía confirmó que este mismo año se pavimentará por completo tanto la avenida Valle-Inclán como la Rodrigo de Mendoza. Ambos viales están sufriendo importantes desperfectos debido a las obras de saneamiento que está realizando en el entorno del río de O Con la entidad Augas de Galicia. Varela incidió en que hay conversaciones con la Xunta para colaborar en la financiación de estos trabajos de pavimentado. “Eu entendo que os viais non poden quedar parcialmente parcheados, senón que ten que facerse o asfaltado integral para que queden listos, alomenos, para uns dez ou quince anos”. La intención es que sea la misma empresa la que se encargue de realizar la obra y que se eviten así los trámites burocráticos y administrativos de dos adjudicaciones distintas. Esta actuación afectaría al frontal de Fexdega.

“Tendo en conta os prazos administrativos e o que levou facer estes dous plans anteriores a idea é que despois da temporada estival poidamos empezar cos novos pavimentados”, insistió. Además el responsable municipal agradeció la paciencia de los vecinos y sus aportaciones en las reuniones mantenidas.

En el paquete de la Rúa Marxiada también fueron otros enclaves como dos viales en Carril, otros dos en Bamio, en O Piñeiriño, Trabanca Sardiñeira, Guillán, A Torre, Os Duráns, Cea, Vilaxoán, Faxilde, Fontecarmoa y Rubiáns entre otros.