La prestación de servicios copa el 83% de las quejas en la OMIC de Vilagarcía

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Oficina Municipal de Consumo de Vilagarcía atendió el año pasado un total de 1.798 consultas, de las cuales el 83 por ciento estuvieron motivadas por malas prácticas en la prestación de servicios (1.500), frente a las relacionadas con defectos en productos de consumo (298).

La telefonía móvil ocupa el primer puesto en ambos apartados, repitiéndose el esquema de años anteriores, con reclamaciones derivadas del comercio electrónico, servicios bancarios y suministro de electricidad, junto con las relativas a artículos de automoción y electrodomésticos, según el balance que dan a conocer desde Ravella.

La mayoría de las quejas que las personas usuarias hicieron llegar a la OMIC fueron tramitadas ante el servicio provincial del instituto Galego de Consumo e da Competencia, que tramita los expedientes en busca de una solución. En el caso de los servicios financieros y de seguros, debe reclamares ante los organismos competentes: El Banco de España y la Comisión nacional de Valores, en el primer caso; y la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, en el segundo. Ante situaciones de este tipo, el personal municipal informa sobre el procedimiento que se debe seguir y ayuda a presentar de forma correcta la queja. De hecho, en la memoria se recoge que entre el 30 y el 40 por ciento de las consultas no concluyen en denuncia gracias al asesoramiento de la oficina municipal. En otras ocasiones, el consumidor logra solucionar el conflicto en primera instancia, mediante hoja de reclamaciones, la vía más rápida.

La telefonía móvil, la peor parada

En el apartado de servicios, la telefonía móvil (176) y el comercio electrónico (161), así como la banca (142), la electricidad (136) y los seguros (135) fueron los que generaron un mayor número de reclamaciones en 2025; seguidos de las prestaciones relacionadas con internet (104), transporte aéreo (70), reparación de automóviles (63) y servicios de intermediación inmobiliaria (51). Destacaron también las consultas y quejas relacionadas con el transporte de ferrocarril (58) y de alquiler de vivienda (50), registrándose también, aunque en menor grado, otras referidas a agencias de viajes (42), servicios profesionales (50), academias (27), venta a distancia (24), servicios postales (15), gasolineras (4), alquiler de vehículos (5) y servicios a domicilio (2), entre otros.

En lo que respecta al bloque de productos, la parte más alta de la lista de consultas y reclamaciones la ocupan los teléfonos móviles (76, sobre todo por garantías), automóviles (44), electrodomésticos (35) y ropa (29), seguidos por calzado y complementos (29) y muebles (16). Con menor incidencia, también se atendieron reclamaciones por productos informáticos (12), juguetes y artículos infantiles (11), vivienda (9), alimentación (6), material eléctrico (9) y joyas (5), entre otros.

Atención presencial y telefónica

Una tendencia que se está notando desde hace años en la OMIC de Vilagarcía es el incremento progresivo de las consultas telefónicas, debido a razones de comodidad para el consumidor que, en muchas ocasiones, ya resuelve así sus dudas. La oficina atiende al público de forma presencial los lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 14 horas, mientras que por teléfono es todos los días (salvo el fin de semana) en el mismo horario.

Aunque se trata de un servicio municipal, la prestación no se limita a la población de Vilagarcía, sino que también son muy frecuentes las atenciones a personas de municipios como Vilanova, A Illa, Caldas, Catoira, valga, Meis, Portas, Ribadumia y Cambados.