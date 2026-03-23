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Vilagarcía

El PP exige la ampliación de las aceras que discurren por delante del instituto Castro Alobre

Dicen que si el Gobierno no actúa, debe ser el propio Concello el que ejecute el retranqueo del muro

Fátima Frieiro
23/03/2026 15:58
Los concejales del PP indican que el vial soporta un elevado tránsito de vehículos y que es peligroso para los peatones
Los concejales del PP indican que el vial soporta un elevado tránsito de vehículos y que es peligroso para los peatones
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El Partido Popular de Vilagarcía defenderá una moción en el próximo pleno en la que exigen la ampliación de las aceras que discurren por delante del instituto Castro Alobre y que, entre otras cosas, conectan en centro urbano con el ambulatorio de San Roque. Los conservadores alertan de que la situación de esa zona – la N-640– es “muy peligrosa, dado que las aceras son tan estrechas que impiden que dos personas se crucen con normalidad, lo que obliga a otras, especialmente mayores o con movilidad reducida, a tener que bajar a la carretera en una vía con una altísima densidad de tráfico”.

La portavoz de la formación, Ana Granja, recuerda que fue en marzo de 2023 cuando el Gobierno central anunció una inversión de 5,7 millones de euros para humanizar esa nacional. “Esa propuesta se metió en un cajón y nunca más se supo”, lamenta la conservadora.

Agilidad

El PP entiende que desde la administración local debe pedirse agilidad al Gobierno para que actúe ya en esta zona. De hecho en su moción piden que se inste al Ministerio de Transportes a que ejecute de forma inmediata la ampliación de las aceras y la mejora de la seguridad vial en el entorno del centro educativo. Además instan al Concello a que agilice sus trámites par que no haya más retrasos administrativos.

Creen los conservadores que si el Gobierno no actúa, debe ser el propio Concello el que asuma el retranqueo del muro y la ampliación.

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