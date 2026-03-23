El BNG exigirá al gobierno que incluya la obra de la Rúa Aduana en el presupuesto de 2026

Grupo municipal del BNG de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía exigirá al gobierno local de Alberto Varela que las obras de humanización y mejora de las calles Aduana y Cruz en Carril estén incluidas en el presupuesto de este 2026. Los nacionalistas toman esta decisión después de que se haya dado a conocer que Vilagarcía se queda fuera de la financiación del Plan Extra de la Diputación y que, por lo tanto, el Concello tendrá que buscar otras alternativas para poder llevar a cabo estos trabajos. “Dende a formación nacionalistas temos claro que a obra non pode quedar sen facer”, insisten. Algo que el propio alcalde, Alberto Varela, dijo que no ocurriría.

En todo caso el Bloque entiende que “independentemente de como e cando acabe resolvéndose xudicialmente o que non pode ser é que a veciñanza de Carril quede sen atender”. De hecho entienden que “os veciños non poden verse damnificados polas liortas partidistas” e inciden en que “temos seguro que esta situación non se tería producido noutros concellos gobernados polo PP ou noutras datas nas que non entra en xogo a dinámica electoral”.

Además de la inclusión de la Rúa Aduana en el presupuesto, el BNG también negocia que en la obra de Vicente Risco no solo se repare la fuente de Praza de España, sino todo el jardín.