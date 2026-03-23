El aparcamiento disuasorio de la finca del Liceo estará en abril y albergará más de 100 plazas

La parcela es en la que estaba la antigua sede del Liceo Mónica Ferreirós

El futuro aparcamiento disuasorio que se habilitará en la parcela que ocupó en su día el edificio del Liceo – en Ravella– estará listo en el mes de abril. Así lo confirmó el alcalde, Alberto Varela, que apuntó que en este enclave habrá más de 100 plazas de estacionamiento libres y gratuitas. Una parcela ubicada en una zona estratégica, dado que está justo al lado del Concello y muy próxima a la zona comercial. Varela declaró que ya se están llevando a cabo las tareas para adecentar la finca después de que se llegase a un acuerdo con la propiedad de la misma. Cabe recordar que, en todo caso, es una parcela que está en venta y que es el dueño el que puede dejar de ceder el espacio cuando así lo desee.

El regidor socialista recordó que un poco más arriba, en el barrio de Os Duráns, se habilitará otro aparcamiento disuasorio. Ambos buscan paliar la pérdida de plazas que ya se ha hecho realidad en la zona de A Escardia, debido a la construcción de edificios de viviendas en las mismas.

Pago de 100 euros al mes

El Concello dispone de la finca del Liceo tras un acuerdo con la propiedad y con el pago de 100 euros al mes, lo que supone 1.200 al año. Una cantidad equivalente, más o menos, a lo que los dueños pagan en concepto de IBI.

Cabe recordar que también está en elaboración una aplicación para que visitantes y vecinos puedan acceder a tiempo real a la ocupación de los aparcamientos disuasorios y evitar así dar vueltas de forma innecesaria.