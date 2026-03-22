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Vilagarcía

La Xunta reconoce los proyectos en bibliotecas de colegios de Vilagarcía, O Grove y Meaño

Fátima Frieiro
22/03/2026 21:10
Imagen del colegio de A Escardia, uno de los centros premiados
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Un total de cuatro centros educativos de la zona de Arousa – tres en la comarca de O Salnés y uno en Ulla-Umia– han obtenido el reconocimiento de la Xunta de Galicia por los proyectos de investigación impulsados desde sus bibliotecas escolares. En concreto los colegios distinguidos son el de A Escardia (en Vilagarcía); el Valle-Inclán (en O Grove), el As Covas (de Meaño) y el CPI Aurelio Marcelino Rey García (de Cuntis y reconocido en dos modalidades).

La Consellería de Educación expone que son iniciativas que responden a temas de interés del alumnado y que desarrollan contenidos curriculares en diversos ámbitos de conocimiento como las matemáticas, el patrimonio, la geografía, la naturaleza, el arte y la ciencia y otros.

El objetivo del certamen es favorecer que los estudiantes refuercen las competencias clave a través del desarrollo de proyectos de carácter interdisciplinario o de investigación. Al mismo tiempo impulsan el trabajo en equipo entre los más jóvenes.

La convocatoria contemplaba cuatro modalidades y, en función de la misma, los centros recibirán más o menos cantidad de dinero para poder afrontar los gastos relacionados con el trabajo que presentaron al concurso.

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