La lucha de Katarzyna: un programa para niños con necesidades especiales

Katarzyna Debowska en la fachada de la piscina de Fontecarmoa Mónica Ferreirós

Conseguir actividades adaptadas para una niña de nueve años con necesidades especiales no es fácil ni siquiera en una ciudad más o menos grande y con servicios variados como es Vilagarcía. Bien lo sabe Katarzyna Debowska, una vecina de la capital arousana que reivindica que en las instalaciones municipales – como la piscina de Fontecarmoa– haya actividades específicas para pequeños como la suya que requieren de una atención diferente. “No solo pido por mí y por mi hija, sino por todas las familias que se encuentran en situaciones similares”, explica Katarzyna.

Ella encabeza una petición que llegará al próximo pleno de la Corporación de la mano de una moción del BNG, pidiendo un programa específico en Fontecarmoa para pequeños con necesidades especiales. Algo que, curiosamente, no existe a día de hoy en una época en la que la sensibilidad por este tipo de situaciones es mayor. “Todos los especialistas que he consultado me han dicho lo mismo, que la natación es buenísima para niños con autismo, porque ayudan a la regulación sensorial y también a la ansiedad”, explica esta madre.

Cual fue su sorpresa cuando, al acudir a la piscina de Fontecarmoa, supo de primera mano que la programación no incluía programa específico para niños como la suya. “Fui dos veces y también les envié correos electrónicos para ver si había posibilidad de integrar este tipo de programas y la respuesta fue insatisfactoria”, relata esta vilagarciana. Añade que, aparte de ayudar a los pequeños a regular su ansiedad, aprender a nadar es una fórmula necesaria para ellos. “Mi hija, al igual que otros niños como ella, no es consciente del peligro y se lanzan al auga si la ben. Tanto en el mar como puede pasar en una piscina. Por eso es importante que aprendan a nadar y que lo hagan además en un entorno seguro, con personal cualificado y preparado para este tipo de situaciones”, declara Katarzyna.

Lo que ella pide, asegura, “no está fuera de precio ni implicaría una inversión tremenda”. Aunque así fuera entiende que los niños que tienen necesidades especiales deben tener los mismos derechos y que la inclusión en sociedad pasa, precisamente, por ofrecerles espacios seguros en los que sentirse cómodos y desarrollarse al máximo. “Creo que es algo que hay que hacer, por eso me he movido. Espero que la moción salga adelante porque no se me ocurre la posibilidad de que alguien vote en contra, la verdad”.

Una piscina más grande

Destaca que, con la ampliación de la piscina municipal en marcha, las posibilidades para dotar al lugar de más actividades y programas específicos debería ser mayor. “No solo deben ampliarse las instalaciones, sino también las cuestiones relacionadas con la inclusión, porque estas claramente no existen”, señala la vilagarciana.

Apunta que “el Día del Autismo está muy cerca, es el 2 de abril, y está bien que se salga con globos y con lazos, pero lo que hace falta son medidas reales, efectivas”. De hecho Katarzyna aplaude iniciativa que en estos momentos se están llevando a cabo en Vilagarcía como es el taller de varias semanas de musicoterapia con experto en el tema. “Está muy bien y ayuda tanto a los niños como a las familias”. Su voz se oirá en el pleno y espera ser la de quienes, como su hija, solo reclaman su espacio en la ciudad en la que vive.