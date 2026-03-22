La Escola de Idiomas convoca un concurso fotográfico y programa un taller temático

Imagen del interior de la Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía

La Escola Oficial de Idiomas ha querido celebrar la llegada de la primavera por todo lo alto. Por eso ha decidido convocar un concurso de fotografía bajo el título “A primavera a foto altera”, cuyo plazo de envío ya está abierto. De hecho quienes quieran participar pueden consultar las bases tanto en las redes sociales como en la web oficial del centro ubicado en Desamparados. El plazo está abierto hasta el 24 de abril, por eso todavía hay tiempo para poder optar a los premios.

Las bases exponen que deben enviarse una o dos fotografías acompañadas de una frase en gallego. Además debe incluirse el nombre y apellidos de la persona participante, así como el idioma que estudia y en qué curso está. Las votaciones para elegir a las instantáneas galardonadas se realizarán entre el 27 y el 30 de abril y de ahí saldrán las dos premiadas.

Los galardones son un lote de libros en lengua gallega, tal y como figura en las bases.

En todo caso no es la única actividad que este centro educativo pone en marcha en estas fechas. Desde la Escola Oficial también programan una charla sobre la historia de la fotografía el próximo día 26 a cargo de José Cuervo. Además, de 11:20 a 12 horas esa misma jornada, habrá un taller temático en la biblioteca del centro.