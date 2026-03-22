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Vilagarcía

Denunciado un local de la TIR por venta de alcohol a menores y "vappers" sin licencia, tenencia de drogas y posesión de una "taser"

La inspección llevada a cabo por Policía Local y Nacional también constató que tenía los extintores caducados y cámaras de vigilancia sin los carteles pertinentes

Fátima Frieiro
22/03/2026 12:12
Vistas de la zona TIR
Vistas de archivo de la zona TIR
Mónica Ferreirós
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Agentes de la Policía Local y Nacional de Vilagarcía han registrado varias denuncias contra un establecimiento hostelero ubicado en al zona TIR. Los dos cuerpos iniciaron una inspección del local tras recibir la llamada de un particular que advertía de que en él se estaba vendiendo alcohol a menores. Personados en el lugar los agentes constatan lo advertido e inician la pertinente denuncia. Sin embargo el establecimiento todavía les tenía reservadas unas cuantas infracciones más. Los agentes policiales también registraron denuncia por no tener hojas de reclamaciones y contar con cámaras de videovigilancia sin la obligatoria señalización de advertencia sobre las mismas.

En una inspección más detallada detrás de la barra descubrieron que el establecimiento tenía un dispositivo electrónico de inmovilización - conocido como "taser"- que está calificada como arma prohibida. A mayores se interceptaron un total de 40 vappers sin licencia que, según la Policía Local, el negocio estaría vendiendo de forma ilegal. Además también hubo incautación de sustancias estupefacientes. 

No fue el único local hostelero que recibió la visita de las fuerzas del orden. En otro también se incautaron drogas y se registró denuncia por tener los extintores caducados.

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