Vilagarcía ficha a las orquestas Capitol y Kubo para las noches verbeneras de Santa Rita

Imagen de la romería de Santa Rita, en Vilagarcía

Vilagarcía ya tiene plan para las noches verbeneras de Santa Rita. Aunque todavía quedan semanas el Concello ya ha dado a conocer el nombre de las orquestas que amenizarán una de las romerías urbanas más importantes de la comarca de O Salnés. Serán Kubo y Capitol y son solo un pequeño adelanto de una programación más extensa que se dará a conocer más adelante. Las dos formaciones amenizarán las veladas del jueves 21 y del viernes 22 de mayo respectivamente, con sendas actuaciones en la Avenida da Mariña.

Para gustos diversos

Kubo es una formación de nuevo estilo, que combina la interpretación de temas musicales con vistosas coreografías a cargo de su cuerpo de baile. De hecho no se definen como orquesta, sino como un grupo que mantiene la esencia de la verbena “dende outro punto de vista”. Nacida hace una década en Pontevedra la agrupación está integrada por cinco cantantes, cinco bailarines y bailarinas y seis músicos. Su espectáculo del 21 de mayo arrancará a las 22:30 horas, víspera del festivo local el día propio de Santa Rita.

Por su parte la orquesta Capitol, de Santiago, celebra este año su 40 aniversario. Con una estructura más tradicional la conforman cuatro cantantes y nueve músicos y su repertorio incluye un amplio abanico de géneros, con temas de actualidad que animan al baile. La calidad musical es su principal característica, dado que cuenta ya con varios trabajos discográficos. Su actuación el día 22 empezará a las 21:30 horas, justo después de terminar la procesión.

En Santa Rita es habitual que el parque de A Xunqueira acoja un concierto, aunque de momento este no se ha dado a conocer, al igual que el resto de programación.