Varela responde a López: “Perdeu tres millóns. Non é quen de dar leccións”

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela Gonzalo Salgado

Lejos de calmarse, los ánimos tanto en el Concello como en la Diputación debido a la pérdida por parte del primero de los fondos del Plan Extra no han hecho más que caldearse. Después de que el presidente provincial, Luis López, acusase directamente al alcalde, Alberto Varela, de “falta de xestión” es este el que no duda ahora en contestar al mandatario popular.

El ejecutivo local apunta que fue López el que “perdeu tres millóns de euros de fondos europeos. Renunciou voluntariamente aos que o anterior goberno de Carmela Silva conseguira para rehabilitar os edificios dos museos pontevedreses”. Así pues Ravella expone que López “non é quen” de criticar su gestión y añade que “nin explicou nin asumiu ese fracaso”.

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Es más, el gobierno local declara que “se iso non é fracaso, ineficacia ou incapacidade de xestión só queda por pensar que se debe a vagancia, desinterese ou, peor aínda, a intención de prexudicar a un goberno municipal doutro signo político, nesa ocasión, ao de Pontevedra”.

El gobierno vilagarciano ironiza con el hecho de que “semella que López é incapaz de recoñecer a palla no ollo alleo”.

"Falta de argumentos"

El ejecutivo socialista no duda en echar mano de hemeroteca y de remontarse a junio de 2025 para referirse a las “febles xustificacións esgrimidas polo goberno da Deputación, que son as mesmas que utiliza agora para tratar de defender a exclusión de Vilagarcía do Plan Extra”. De hecho creen en Ravella que “a falta de argumentos mellores, recorren á repetición de mentiras ou falsas verdades”.

El equipo de Varela insiste en que “en ningún momento” puso en duda el trabajo y la profesionalidad de los técnicos de la Diputación Provincial. Eso sí, indica que “eses mesmos técnicos colaboraban de forma fluída e constante cos dos concellos na etapa na que Carmela Silva dirixía o organismo provincial, tratando sempre de ofrecer solucións para garantir que os fondos chegasen aos municipios”. Sin embargo, aseguran desde Ravella, el nuevo “modus operandi” de la administración provincial es “a falta de colaboración, ausencia de respecto institucional e mínimo cortesía no proceder”.

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El gobierno municipal asegura que seguirá adelante con su Contencioso al entender que el proyecto es totalmente ejecutable técnicamente y que, de forma paralela, se buscarán los fondos para llevar a cabo la obra en la Rúa Aduana y Cruz.