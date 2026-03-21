La Bonoloto deja 30.897 euros en una papeleta sellada en As Pistas
La suerte se ha dejado ver estos días por Vilagarcía y, más concretamente, por el despacho de loterías ubicado en el barrio de O Piñeiriño. Un total de cinco aciertos sellados en este establecimiento le han valido a la persona ganadora para embolsarse nada más y nada menos que 30.897 euros. Así pues los clientes de este negocio en el que también se pueden encontrar libretas, bolígrafos y otros enseres ha repartido un poco de suerte. Y no es la primera vez. De hecho no hace tanto que repartió otros galardones y estos se han ido sucediendo desde que sella boletos tanto a los de barrio como a los que están de paso.
La fortuna también dejó este fin de semana un total de 10.000 euros en Pontecesures. En este caso a través de un boleto de Rasca 7 y Media de la ONCE.