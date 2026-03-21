Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Bonoloto deja 30.897 euros en una papeleta sellada en As Pistas

Fátima Frieiro
21/03/2026 19:59
EuropaPress 5636356 persona compra decimo administracion loteria dona manolita cara sorteo 13585270
Una imagen de archivo de Lotería
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La suerte se ha dejado ver estos días por Vilagarcía y, más concretamente, por el despacho de loterías ubicado en el barrio de O Piñeiriño. Un total de cinco aciertos sellados en este establecimiento le han valido a la persona ganadora para embolsarse nada más y nada menos que 30.897 euros. Así pues los clientes de este negocio en el que también se pueden encontrar libretas, bolígrafos y otros enseres ha repartido un poco de suerte. Y no es la primera vez. De hecho no hace tanto que repartió otros galardones y estos se han ido sucediendo desde que sella boletos tanto a los de barrio como a los que están de paso.

La fortuna también dejó este fin de semana un total de 10.000 euros en Pontecesures. En este caso a través de un boleto de Rasca 7 y Media de la ONCE.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina