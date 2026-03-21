El PP dice que Varela ya tiene “cara de exalcalde” y pide que deje “el victimismo y pida disculpas”

Imagen de la rueda de prensa de ediles del Partido Popular

Concejales del grupo municipal del PP comparecieron para valorar la pérdida de la financiación que a Vilagarcía le correspondía del II Plan Extra de la Diputación. La portavoz de la formación, Ana Granja, señaló que el ejecutivo presidido por Alberto Varela está “agotado, sin ideas y con un grave problema de gestión”. Según los conservadores “se pierden ayudas por no preocuparse por un proyecto” e inciden que en el caso del Plan Extra provincial la capital arousana podría haber solicitado hasta 1,1 millones de euros “y sin embargo se conformó como poco más de medio millón para el proyecto de la Rúa Aduana”.

Los populares entienden que a Varela se le “escapan oportunidades de las manos” y lamenta que “ni una sola obra haya ido en plazo o no haya tenido que ser modificada”. En lo referente al Plan Extra – al igual que en otros proyectos clave como el de la Casa Jaureguízar– los conservadores hablan de que “se les requiere documentación que no presentan”.

Ana Granja subraya que lo que ocurre en Vilagarcía es una “nefasta gestión” y lamenta que al ejecutivo socialistas “se le hayan acabado las ideas, porque presentan los mismos proyectos una y otra vez”.

La portavoz del PP replica a Varela cuando este habla del gobierno del que ella formó parte. “Nunca dice que ese gobierno recibió una herencia de una deuda de 21 millones de euros y que él cogió las arcas saneadas”. Granja criticó la “falta de responsabilidad constante” del regidor, al que acusó de caer en el “victimismo”. “Los culpables siempre son los de fuera”, subrayó. De ahí que expongan los populares que Varela tiene “ya cara de exalcalde” y que “Vilagarcía necesita una gestión responsable que su equipo no puede dar”.