Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El PP dice que Varela ya tiene “cara de exalcalde” y pide que deje “el victimismo y pida disculpas”

Fátima Frieiro
21/03/2026 18:22
Imagen de la rueda de prensa de ediles del Partido Popular
Imagen de la rueda de prensa de ediles del Partido Popular
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Concejales del grupo municipal del PP comparecieron para valorar la pérdida de la financiación que a Vilagarcía le correspondía del II Plan Extra de la Diputación. La portavoz de la formación, Ana Granja, señaló que el ejecutivo presidido por Alberto Varela está “agotado, sin ideas y con un grave problema de gestión”. Según los conservadores “se pierden ayudas por no preocuparse por un proyecto” e inciden que en el caso del Plan Extra provincial la capital arousana podría haber solicitado hasta 1,1 millones de euros “y sin embargo se conformó como poco más de medio millón para el proyecto de la Rúa Aduana”.

Los populares entienden que a Varela se le “escapan oportunidades de las manos” y lamenta que “ni una sola obra haya ido en plazo o no haya tenido que ser modificada”. En lo referente al Plan Extra – al igual que en otros proyectos clave como el de la Casa Jaureguízar– los conservadores hablan de que “se les requiere documentación que no presentan”.

Ana Granja subraya que lo que ocurre en Vilagarcía es una “nefasta gestión” y lamenta que al ejecutivo socialistas “se le hayan acabado las ideas, porque presentan los mismos proyectos una y otra vez”.

La portavoz del PP replica a Varela cuando este habla del gobierno del que ella formó parte. “Nunca dice que ese gobierno recibió una herencia de una deuda de 21 millones de euros y que él cogió las arcas saneadas”. Granja criticó la “falta de responsabilidad constante” del regidor, al que acusó de caer en el “victimismo”. “Los culpables siempre son los de fuera”, subrayó. De ahí que expongan los populares que Varela tiene “ya cara de exalcalde” y que “Vilagarcía necesita una gestión responsable que su equipo no puede dar”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina