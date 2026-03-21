Conocer Cortegada en Semana Santa: estas son las rutas guiadas programadas

Muelle de la isla de Cortegada Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia oferta esta Semana Santa un total de 550 plazas para conocer las Illas Atlánticas a través de rutas guiadas de carácter gratuito. En el caso de Cortegada –la isla carrilexa– lo que se oferta es una ruta titulada “O segredo dun bosque no medio do mar”. Esta tendrá un carácter histórico y botánico y se centrará en los árboles y ruinas de los edificios antiguos. Está prevista para el jueves 2 de abril y para el domingo 5 por la mañana. Cabe recordar que – al contrario que lo que ocurre con Ons o Cíes– en Cortegada no hay transporte regular, por lo que es la propia dirección del parque la que gestiona el barco. En todo caso el precio del billete deberá ser abonado de igual modo por los participantes antes de la ruta y siguiendo las indicaciones que se vayan dando. En la otra isla arousana –la de Sálvora– este año no habrá rutas guiadas debido a las obras que se están llevando a cabo en varios puntos de la misma.

Más itinerarios

Por otra parte en el caso de las islas Cíes y Ons habrá itinerarios guiados a pie todos los días, entre el 28 de marzo y el 5 de abril, con diferentes horarios, recorridos y contenidos que combinarán temas de fauna, flora, paisaje, geología e historia. A mayores también se puede reservar plaza para la ruta “Illa de paisaxes” y “Cíes no tempo”, en el archipiélago vigués. En Ons habrá dos tipos de ruta: “Unha illa de dúas caras” y también “Os primeiros poboadores”. Las reservas ya están activas.